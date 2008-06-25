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Ainetdin Yrjö Ossi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1929

Дата смерти

25.06.2008

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1929

Отец: Ainetdin Ymer

Мать: Ainetdin (Toivanen) Aune Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2008

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