Ainetdin Yrjö Ossi
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1929
Дата смерти25.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1929
Отец: Ainetdin Ymer
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2008