Накоренко Ирина
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Несторовна
Отец ребёнка: Накоренко Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Несторовна
Отец ребёнка: Накоренко Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Накоренко Петр Несторович
Отец ребёнка: Накоренко Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Накоренко Панфил Несторович
Отец ребёнка: Накоренко Нестор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно