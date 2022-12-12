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Накоренко Ирина

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Несторовна

Отец ребёнка: Накоренко Нестор Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Несторовна

Отец ребёнка: Накоренко Нестор Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Накоренко Петр Несторович

Отец ребёнка: Накоренко Нестор Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Накоренко Панфил Несторович

Отец ребёнка: Накоренко Нестор Иванович

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Нестор Иванович

Смерть
Неизвестно
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