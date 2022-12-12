Чулков Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти18.06.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чулков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1934
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Чулкова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
15.12.1941
Сын: Чулков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Чулкова Прасковья Алексеевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в эвакуации
Рождение ребёнка
23.09.1945
Дочь: Малахова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Чулкова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Акифьева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Чулкова Прасковья Алексеевна
Смерть
18.06.1957