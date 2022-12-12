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Чулков Василий Яковлевич

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Место рождения

Кочелаево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1912

Дата смерти

18.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чулков Яков

Мать: не указана

Кочелаево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
20.01.1934

Жена: Чулкова Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Чулков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Чулкова Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
15.12.1941

Сын: Чулков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Чулкова Прасковья Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в эвакуации
Рождение ребёнка
23.09.1945

Дочь: Малахова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Чулкова Прасковья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Акифьева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Чулкова Прасковья Алексеевна

Смерть
18.06.1957
Москва, город федерального значения Москва
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