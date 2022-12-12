Суханов Александр Кузьмич
Место рожденияСлободка Предмостовая Остерского уезда Черниговской губернии
Дата рождения09.06.1907 ст.
Дата смерти10.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Слободка Предмостовая Остерского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
29.11.1929
Сын: Суханов Николай Александрович
Мать ребёнка: Фетисова Зинаида Алексеевна
Киев, Киевский уезд
Смерть
10.02.1987
Киев, Украина