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Суханов Александр Кузьмич

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Место рождения

Слободка Предмостовая Остерского уезда Черниговской губернии

Дата рождения

09.06.1907 ст.

Дата смерти

10.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка Предмостовая Остерского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
29.11.1929

Сын: Суханов Николай Александрович

Мать ребёнка: Фетисова Зинаида Алексеевна

Киев, Киевский уезд
Смерть
10.02.1987
Киев, Украина
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