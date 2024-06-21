Каткова Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.2007
Сын: Шитов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.02.2011
Дочь: Ткачева Карина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
27.09.2022
Муж: скрыто настройками приватности