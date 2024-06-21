Каткова Ирина Сергеевна 30.09.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каткова Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.2007

Сын: Шитов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.02.2011

Дочь: Ткачева Карина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
27.09.2022

Муж: скрыто настройками приватности

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