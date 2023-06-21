Кириллов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Кириллова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Вячеслав
Мать ребёнка: Кириллова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Александр
Мать ребёнка: Кириллова Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно