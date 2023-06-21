Кириллов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Кириллова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Вячеслав

Мать ребёнка: Кириллова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Александр

Мать ребёнка: Кириллова Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Любовь Федоровна

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