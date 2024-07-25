Тересова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Стебунов александр борисович
Отец ребёнка: Стебунов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Стебунова анна борисовна
Отец ребёнка: Стебунов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Стебунов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Стебунов василий борисович
Отец ребёнка: Стебунов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Стебунова ПЕЛАГЕЯ Борисовна
Отец ребёнка: Стебунов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Стебунова мария борисовна
Отец ребёнка: Стебунов Борис Григорьевич
Смерть
Неизвестно