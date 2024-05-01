Суботина (Смирнягиных) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Рождение ребёнка
09.04.1728 ст.
Дочь: (Суботина) Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Рождение ребёнка
17.04.1729 ст.
Сын: Суботин Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Труфанова (Суботина) Татиана Яковлевна
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Рождение ребёнка
10.08.1731 ст.
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Смерть
До 1734