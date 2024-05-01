Суботина (Смирнягиных) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина (Смирнягиных) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1734

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суботин Лев Яковлевич

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
1726

Сын: Суботин Даниил Яковлевич

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
09.04.1728 ст.

Дочь: (Суботина) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
17.04.1729 ст.

Сын: Суботин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Труфанова (Суботина) Татиана Яковлевна

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
10.08.1731 ст.

Сын: Суботин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Смерть
До 1734

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