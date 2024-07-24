Варлакова Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Ревизская сказка Ревизская сказка Оренбургской губернии Челябинского уезда деревни Вилкиной 1795 года // Башархив Фонд Фонд И-138 Опись 2 Дело 77 Лист 339. - https://basharchive.ru/census/reviz/71485/
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Василей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Варлаков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Варлаков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Варлаков Савва Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василей Федорович
Смерть
Неизвестно