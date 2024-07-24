Варлакова Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарлакова Ксения Семеновна

Варлакова Ксения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Василей Федорович

Ревизская сказка Ревизская сказка Оренбургской губернии Челябинского уезда деревни Вилкиной 1795 года // Башархив Фонд Фонд И-138 Опись 2 Дело 77 Лист 339. - https://basharchive.ru/census/reviz/71485/
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Варлаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Варлаков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Варлаков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Варлаков Савва Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василей Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.