Кружкова Надежда Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1907
Сын: Кружков Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Кружков Василий Максимов
Рождение ребёнка
16.10.1910
Сын: Кружков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кружков Василий Максимов
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кружков Василий Максимов
Рождение ребёнка
08.06.1915
Отец ребёнка: Кружков Василий Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957