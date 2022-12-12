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Кружкова Надежда Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1907

Сын: Кружков Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Кружков Василий Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.10.1910

Сын: Кружков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кружков Василий Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кружков Василий Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.06.1915

Сын: Кружков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кружков Василий Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружков Василий Максимов

Смерть
1957
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