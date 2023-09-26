Прокофьев Фёдор Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти06.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1909
Дочь: Иванова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Прокофьева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокофьева Наталья Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.11.1981