Прокофьев Фёдор Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Фёдор Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

06.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1909

Дочь: Иванова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Прокофьева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Наталья Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.11.1981
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