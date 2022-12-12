Воробьева (Кузнецова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Кузнецова) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921

Отец: Кузнецов Петр Иванович

Мать: Кузнецова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1944

Сын: Воробьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Ефимович

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1951

Дочь: Лобанова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Ефимович

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
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