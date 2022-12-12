Воробьева (Кузнецова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921
Отец: Кузнецов Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1944
Сын: Воробьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.12.1951
Дочь: Лобанова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область