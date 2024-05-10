Флеер Двейра Абрамовна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Двейра Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

26.02.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флеер Хаим Львович (Лейбович)

Рождение ребёнка
16.06.1863 ст.

Сын: Флеер Лейвик-Бенедит Хаимович

Отец ребёнка: Флеер Хаим Львович (Лейбович)

Томск, город Томск, Томская область
Имя Бенедит (из Танаха) написано на иврите. По-русски написано Бей-дект. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных р... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1865 ст.

Сын: Флеер Лейба Хаимович

Отец ребёнка: Флеер Хаим Львович (Лейбович)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Сын: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович

Отец ребёнка: Флеер Хаим Львович (Лейбович)

Дата рождения вычислена из возраства в записи о браке.
Смерть
26.02.1873 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Чахотка | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё ... Показать все

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