Флеер Двейра Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти26.02.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1863 ст.
Сын: Флеер Лейвик-Бенедит Хаимович
Отец ребёнка: Флеер Хаим Львович (Лейбович)
Имя Бенедит (из Танаха) написано на иврите. По-русски написано Бей-дект. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных р... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1865 ст.
Сын: Флеер Лейба Хаимович
Отец ребёнка: Флеер Хаим Львович (Лейбович)
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Сын: Флеер Мордхо-Нохом Хаимович
Отец ребёнка: Флеер Хаим Львович (Лейбович)
Дата рождения вычислена из возраства в записи о браке.
Смерть
26.02.1873 ст.
Причина смерти: Чахотка | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё ... Показать все