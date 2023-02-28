Веркина (Маркова) Марфа Георгиевна
Место рождения
Дата рождения?.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1914
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Веркин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
21.09.1919
Отец ребёнка: Веркин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
01.04.1921
Дочь: Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Веркин Яков Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно