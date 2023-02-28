Веркина (Маркова) Марфа Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веркина (Маркова) Марфа Георгиевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

?.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1914

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Веркин Яков Емельянович

Рождение ребёнка
21.09.1919

Сын: Веркин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Веркин Яков Емельянович

Рождение ребёнка
01.04.1921

Дочь: Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Веркин Яков Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веркин Яков Емельянович

Смерть
Неизвестно
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