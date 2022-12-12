Падута Ульяния Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Ульяния Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1800

Дочь: Доминикия Стефанова

Отец ребёнка: Падута Стефан Сазонтьев

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, л. 122
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Стефан Сазонтьев

Смерть
Неизвестно
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