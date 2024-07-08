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Баяндин Гаврила Саввич

Место рождения

Мартынова, Юсьвинская волость

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Баяндин Савва Перфирьевич

Мать: Баяндина Екатерина Гавриловна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Баяндина Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
14.08.1814

Сын: Баяндин Емельян Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.507 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Баяндина Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Баяндина Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Баяндина Дария Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Баяндин Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баяндина Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
22.11.1827

Жена: Боталова Федосия Меркурьевна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, о. 2, д. 303, МК1827
Рождение ребёнка
?.10.1833

Дочь: Баяндина Гликерия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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