Баяндин Гаврила Саввич
Место рожденияМартынова, Юсьвинская волость
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Баяндина Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
14.08.1814
Сын: Баяндин Емельян Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.507 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Баяндина Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Баяндина Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Баяндина Дария Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баяндина Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
22.11.1827
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, о. 2, д. 303, МК1827
Рождение ребёнка
?.10.1833
Дочь: Баяндина Гликерия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно