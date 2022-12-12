Бурмистров Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939

Отец: Бурмистров Петр

Мать: Бурмистрова Надежда

Бракосочетание
21.03.1961

Жена: Новик Зинаида Овсеевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
31.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новик Зинаида Овсеевна

Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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