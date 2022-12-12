Бурмистров Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939
Отец: Бурмистров Петр
Мать: Бурмистрова Надежда
Бракосочетание
21.03.1961
Жена: Новик Зинаида Овсеевна
Рождение ребёнка
31.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новик Зинаида Овсеевна
Смерть
Неизвестно