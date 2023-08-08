Емануйлов Павел Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емануйлов Павел Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1997

Сын: Емануйлов Артур Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.2009

Дочь: Емануйлова Василиса Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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