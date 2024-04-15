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Пономарев Иван Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Пономарев Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Игнатий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1824
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