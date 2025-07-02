Гринин Василий Андреевич 28.01.1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гринин Василий Андреевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 28.01.1865 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер 1924, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Гринин Андрей Калинович1835 ст. г.р.
Мать
Гринина Екатерина Трафимовна1835 ст. г.р.
Дети
(Гринина) Татьяна Васильевна1887 ст. г.р.
Гринин Иван Васильевич27.04.1888 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1865 ст.

Отец: Гринин Андрей Калинович

Мать: Гринина Екатерина Трафимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
05.01.1866 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: (Гринина) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
27.04.1888 ст.

Сын: Гринин Иван Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
08.12.1889 ст.

Сын: Гринин Николай Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1893 ст.

Дочь: (Гринина) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1895 ст.

Сын: Гринин Иван Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
16.08.1897 ст.

Дочь: (Гринина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Сын: Гринин Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.

Дочь: (Гринина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
1924
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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