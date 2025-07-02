Гринин Василий Андреевич
мужской, родился 28.01.1865 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер 1924, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецГринин Андрей Калинович1835 ст. г.р.
МатьГринина Екатерина Трафимовна1835 ст. г.р.
Дети
- СобытияСобытия
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Жена: скрыто настройками приватности
Дочь: (Гринина) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гринин Николай Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: (Гринина) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: (Гринина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гринин Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: (Гринина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности