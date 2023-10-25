Мамонтова (Шелепова) Ирина Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1978
Сын: Мамонтов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Мамонтов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1980
Сын: Мамонтов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Мамонтов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1993
Дочь: Мамонтова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Мамонтов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1993
Дочь: Мамонтова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Мамонтов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно