Мамонтова (Шелепова) Ирина Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Шелепова) Ирина Панкратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1978

Сын: Мамонтов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Мамонтов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1980

Сын: Мамонтов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Мамонтов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
10.01.1993

Дочь: Мамонтова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Мамонтов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
10.01.1993

Дочь: Мамонтова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Мамонтов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Александр Михайлович

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