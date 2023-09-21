Полякова (Пашенных) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Пашенных) Ксения Федоровна

Место рождения

Тесь, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.01.1837 ст.

Дата смерти

30.08.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1837 ст.

Отец: Пашенных Федор Григорьевич

Мать: Пашеных Матрона Ивановна

Тесь, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
04.02.1859 ст.

Муж: Поляков Александр Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.02.1860 ст.

Дочь: (Полякова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1862 ст.

Дочь: (Полякова) Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.08.1866 ст.

Дочь: (Полякова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.08.1867 ст.

Дочь: (Полякова) Васса Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.06.1874 ст.

Дочь: (Полякова) Параскева Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.07.1878 ст.

Сын: Поляков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич

Смерть
30.08.1915 ст.
погребена 01.09.1915

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