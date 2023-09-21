Полякова (Пашенных) Ксения Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1837 ст.
Дата смерти30.08.1915 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1837 ст.
Бракосочетание
04.02.1859 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1860 ст.
Дочь: (Полякова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.06.1862 ст.
Дочь: (Полякова) Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.08.1866 ст.
Дочь: (Полякова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1867 ст.
Дочь: (Полякова) Васса Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.06.1874 ст.
Дочь: (Полякова) Параскева Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.07.1878 ст.
Сын: Поляков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Дмитриевич
Смерть
30.08.1915 ст.
погребена 01.09.1915