Домбровский Чеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домбровский Чеслав Иванович

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1939

Дата смерти

23.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
17.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домбровская Надежда Артёмовна

г.Витебск
Рождение ребёнка
15.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домбровская Надежда Артёмовна

Рождение ребёнка
06.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домбровская Надежда Артёмовна

г.Витебск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домбровская Надежда Артёмовна

Смерть
23.12.2021
Причина смерти: Болезнь
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