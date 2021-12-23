Домбровский Чеслав Иванович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1939
Дата смерти23.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
17.02.1963
г.Витебск
Рождение ребёнка
15.04.1968
Рождение ребёнка
06.06.1970
г.Витебск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.2021
Причина смерти: Болезнь