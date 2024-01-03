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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1679
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1687
Сын: Анофрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1697
Сын: Илья Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1699
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов