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Женский

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Не указан

Мать

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1679

Сын: Семен Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1687

Сын: Анофрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1697

Сын: Илья Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1699

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

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