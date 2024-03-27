Рахимова (Мухамедрахимова) Галима Хусаиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1911
Сын: Рахимов Зубаир Гибадуллович (Гибатович)
Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акберова Райся Гибадулловна
Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович
Смерть
Неизвестно