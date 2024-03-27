Рахимова (Мухамедрахимова) Галима Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Мухамедрахимова) Галима Хусаиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1911

Сын: Рахимов Зубаир Гибадуллович (Гибатович)

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акберова Райся Гибадулловна

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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