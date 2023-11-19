Пилецкий Трофим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Пилецкая) Евдокия Лазарева
Мать ребёнка: Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева
Смерть
Неизвестно