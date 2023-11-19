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Пилецкий Трофим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева

Рождение ребёнка
24.01.1886 ст.

Сын: Пилецкий Федор Трофимов

Мать ребёнка: Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Пилецкая) Евдокия Лазарева

Мать ребёнка: Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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