Головня Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1928
Дата смерти28.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1928
Бракосочетание
22.12.1954
Жена: Головня Фаина Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головня Фаина Федоровна
Рождение ребёнка
21.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головня Фаина Федоровна
Смерть
28.05.1999