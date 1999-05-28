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Головня Василий Николаевич

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Место рождения

Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область

Дата рождения

24.04.1928

Дата смерти

28.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1928

Отец: Головня Николай Тимофеевич

Мать: Головня Агафия Григорьевна

Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область
Бракосочетание
22.12.1954

Жена: Головня Фаина Федоровна

Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головня Фаина Федоровна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
21.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головня Фаина Федоровна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
28.05.1999
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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