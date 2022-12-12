Аристова (Кузьмина) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Виктор Георгиевич
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Виктор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно