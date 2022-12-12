Аристова (Кузьмина) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Кузьмина) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Виктор Георгиевич

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Виктор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Виктор Георгиевич

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