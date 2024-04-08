Белкин Николай Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Николай Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1949

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1917 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Баклага Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1975

Сын: Белкин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Белкина Элина Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1982

Дочь: Белкина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Белкина Элина Николаевна

Бракосочетание
04.05.1984

Жена: Белкина Элина Николаевна

г. Шадринск, Курганская обл.
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