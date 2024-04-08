Белкин Николай Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1949
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Баклага Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1975
Мать ребёнка: Белкина Элина Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1982
Дочь: Белкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Белкина Элина Николаевна
Бракосочетание
04.05.1984
Жена: Белкина Элина Николаевна
г. Шадринск, Курганская обл.