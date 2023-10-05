Лоскутова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Лоскутова Ульяна Сергеева
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Лоскутова Авдотия Сергеева
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лоскутова Анна Сергеева
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров
Смерть
1839