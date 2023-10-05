Лоскутова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Сергей Егоров

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Лоскутова Ульяна Сергеева

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Лоскутова Авдотия Сергеева

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лоскутова Анна Сергеева

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лоскутов Феофан Сергеев

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лоскутов Савва Сергеев

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лоскутов Степан Сергеев

Отец ребёнка: Лоскутов Сергей Егоров

Смерть
1839

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