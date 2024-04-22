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Иван Васильев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Василий Алексеев (Ич)

Мать: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Спиридон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Алексеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евдокея Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Алексеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евдокея Меньшая Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Алексеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Емельян Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Алексеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1802
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