Иван Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Василий Алексеев (Ич)
Мать: Анна Панкратьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Спиридон Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Алексеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокея Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Алексеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокея Меньшая Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Алексеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Емельян Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Алексеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1802