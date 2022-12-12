Венгеровская Зинаида Саввишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1887 ст.
Дочь: Флиорина Пелагея Исидоровна
Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович/Стефанович
София, Болгария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943
Львов, Львівська область