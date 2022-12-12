Венгеровская Зинаида Саввишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгеровская Зинаида Саввишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1887 ст.

Дочь: Флиорина Пелагея Исидоровна

Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович/Стефанович

София, Болгария
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флиорин Исидор Степанович/Стефанович

Смерть
Около 1943
Львов, Львівська область
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