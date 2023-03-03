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Смоляков Никифор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Смоляков Матвей Спиридонович

Мать: Смолякова Мария Ильинична

Бракосочетание
До 1885

Жена: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Смоляков Николай Никифорович

Мать ребёнка: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна

Рождение ребёнка
05.07.1890

Дочь: Иноземцева Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Рождение ребёнка
11.09.1893

Дочь: Захарова Любовь Никифоровна

Мать ребёнка: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Смоляков Никита Никифорович

Мать ребёнка: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1893
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