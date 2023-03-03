Смоляков Никифор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Смоляков Николай Никифорович
Мать ребёнка: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.1890
Дочь: Иноземцева Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Рождение ребёнка
11.09.1893
Дочь: Захарова Любовь Никифоровна
Мать ребёнка: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Смоляков Никита Никифорович
Мать ребёнка: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1893