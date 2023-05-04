Богданова (Баракова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Баракова) Дарья Ивановна

Место рождения

Г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

07.10.1990

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2020

Дочь: Богданова Милица Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Сергеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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