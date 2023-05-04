Богданова (Баракова) Дарья Ивановна
Место рожденияГ. Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения07.10.1990
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2020
Дочь: Богданова Милица Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Сергеевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край