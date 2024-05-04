Изварина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изварина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изварин Николай (Усыновлен)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдаёва (Кульбачная) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кульбачный Василий

Смерть
Неизвестно

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