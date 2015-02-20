Власов Иван Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Иван Викторович

Власов Иван Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2015

Отец: не указан

Мать: Власова Лилия Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close