Теряев Виктор Кондратьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Теряев Виктор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теряев Кондрат

Мать: Теряева Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теряева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Теряева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теряева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Теряева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теряева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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