Теряев Виктор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теряев Кондрат
Мать: Теряева Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теряева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Теряева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теряева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Теряева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теряева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана