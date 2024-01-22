Иванов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Путилина Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова (Иванова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Путилина Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
18.11.1962
Сын: Иванов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Путилина Юлия Михайловна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
2001