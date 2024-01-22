Иванов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Путилина Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова (Иванова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Путилина Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1962

Сын: Иванов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Путилина Юлия Михайловна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
2001

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