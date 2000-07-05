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Хрисанов Анатолий Геннадьевич

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Место рождения

с. Новорыбинка

Дата рождения

03.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960

Отец: Хрисанов Геннадий Алексеевич

Мать: Берещенова Раиса Георгиевна

с. Новорыбинка
Бракосочетание
16.01.1982

Жена: Зайцева Светлана Вячеславовна

г. Пласт
Рождение ребёнка
05.05.1983

Сын: Хрисанов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Зайцева Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
20.12.1987

Сын: Хрисанов Антон Анатольевич

Мать ребёнка: Зайцева Светлана Вячеславовна

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