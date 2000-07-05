Хрисанов Анатолий Геннадьевич
Место рожденияс. Новорыбинка
Дата рождения03.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960
с. Новорыбинка
Бракосочетание
16.01.1982
г. Пласт
Рождение ребёнка
05.05.1983
Сын: Хрисанов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Зайцева Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
20.12.1987
Сын: Хрисанов Антон Анатольевич
Мать ребёнка: Зайцева Светлана Вячеславовна