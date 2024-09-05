Линевич Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1887
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1919
Дочь: Линевич Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Линевич (Останькович) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
22.11.1927
Дочь: Попова (Линевич) Тамара Борисовнпа
Мать ребёнка: Линевич (Останькович) Анна Михайловна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.11.1927
Дочь: Реброва (Линевич) Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Линевич (Останькович) Анна Михайловна
Смерть
1957
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis