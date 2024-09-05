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Линевич Борис Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1887

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1887

Отец: Линевич Григорий Львович

Мать: Преображенская Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линевич (Останькович) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
29.06.1919

Дочь: Линевич Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Линевич (Останькович) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
22.11.1927

Дочь: Попова (Линевич) Тамара Борисовнпа

Мать ребёнка: Линевич (Останькович) Анна Михайловна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.11.1927

Дочь: Реброва (Линевич) Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Линевич (Останькович) Анна Михайловна

Смерть
1957
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis

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