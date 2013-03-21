Соколова (Карпова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Карпова) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

29.01.1937

Дата смерти

21.03.2013

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937

Отец: Карпов Яков Александрович

Мать: Карпова Анна Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
11.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Леонид Фадеевич

Смерть
21.03.2013
Причина смерти: Медицинская проблема
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