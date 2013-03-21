Соколова (Карпова) Надежда Яковлевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.01.1937
Дата смерти21.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937
Отец: Карпов Яков Александрович
Мать: Карпова Анна Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
11.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Леонид Фадеевич
Смерть
21.03.2013
Причина смерти: Медицинская проблема