(Гурулева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гурулева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1890

Дата смерти

16.08.1891

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1890

Отец: Гурулев Евфимий

Мать: Гурулева ?

Смерть
16.08.1891
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