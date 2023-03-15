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(Гурулева) Татьяна
(Гурулева) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.11.1890
Дата смерти
16.08.1891
Пол
Женский
Отец
Гурулев Евфимий
Мать
Гурулева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1890
Отец:
Гурулев Евфимий
Мать:
Гурулева ?
Смерть
16.08.1891
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