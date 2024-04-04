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Сосновский Семен Николаевич

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Место рождения

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908

Отец: Сосновский Николай Гаврилович

Мать: Сосновская Агрепина Алексеевна

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сосновская Анна Семеновна

Мать ребёнка: Сосновская Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Сосновская Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Сосновская Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1934

Сын: Сосновский Василий Семенович

Мать ребёнка: Сосновская Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сосновский Михаил Семенович

Мать ребёнка: Сосновская Анастасия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская Анастасия Ильинична

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