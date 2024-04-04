Сосновский Семен Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сосновская Анна Семеновна
Мать ребёнка: Сосновская Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Сосновская Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Сосновская Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1934
Сын: Сосновский Василий Семенович
Мать ребёнка: Сосновская Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сосновский Михаил Семенович
Мать ребёнка: Сосновская Анастасия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно