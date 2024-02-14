Мулланурова (Хисматуллина) Эльвира Раисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулланурова (Хисматуллина) Эльвира Раисовна

Место рождения

г.Ижевск, РСФСР

Дата рождения

Около 25.05.197

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.05.197

Отец: Хисматуллин Раис

Мать: Хисматуллина Роза Мавлитьяновна

г.Ижевск, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллануров Данил Фанилевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ижевск, РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльмира Фанилевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ижевск, РФ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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