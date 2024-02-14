Мулланурова (Хисматуллина) Эльвира Раисовна
Место рожденияг.Ижевск, РСФСР
Дата рожденияОколо 25.05.197
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.05.197
Отец: Хисматуллин Раис
г.Ижевск, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллануров Данил Фанилевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ижевск, РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльмира Фанилевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ижевск, РФ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности