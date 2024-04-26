Давыдов Гавриил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Гавриил Кузьмич

Место рождения

с. Верхний Гумбет,Оренбургская губерния, Каширинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Кузьма Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухортова (Давыдова) Миланья Гавриловна

Мать ребёнка: Агапья Антонова

Верхний Гумбет, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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