Давыдов Гавриил Кузьмич
Место рожденияс. Верхний Гумбет,Оренбургская губерния, Каширинский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Кузьма Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухортова (Давыдова) Миланья Гавриловна
Мать ребёнка: Агапья Антонова
Верхний Гумбет, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно