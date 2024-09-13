Окользаев - Солдат (Окольздаев) Даниилъ Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окользаев - Солдат (Окольздаев) Даниилъ Захарович

Место рождения

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окользаева Иулия Иоановна

Рождение ребёнка
12.08.1898

Дочь: Окольздаева Фекла Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окользаева Иулия Иоановна

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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