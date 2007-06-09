Губин Иван Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1946
Дата смерти09.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1946
Отец: Карзаков Арсентий Иванович
Мать: Губина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губина Галина Петровна
Смерть
09.06.2007
Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область