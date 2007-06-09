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Губин Иван Арсентьевич

Место рождения

Голубино, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

21.01.1946

Дата смерти

09.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1946

Отец: Карзаков Арсентий Иванович

Мать: Губина Анна Фёдоровна

Голубино, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губина Галина Петровна

Голубино, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
09.06.2007
Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
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