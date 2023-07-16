Дьяконов Григорий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1977
Сын: Дьяконов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Мозгунова - Дьяконова Ираида Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1986
Дочь: Дьяконова - Котко Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Мозгунова - Дьяконова Ираида Васильевна