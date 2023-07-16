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Дьяконов Григорий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгунова - Дьяконова Ираида Васильевна

Рождение ребёнка
19.07.1977

Сын: Дьяконов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Мозгунова - Дьяконова Ираида Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1986

Дочь: Дьяконова - Котко Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Мозгунова - Дьяконова Ираида Васильевна

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