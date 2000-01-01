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Февронья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Яков Меркулович

Мать: Марья

Смерть
Неизвестно
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