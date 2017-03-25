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Кергенсков Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1981

Дата смерти

25.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1981

Отец: Кергенсков Владимир Павлович

Мать: Кергенскова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
25.08.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.2008

Дочь: Кергенскова Полина Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.2015

Сын: Кергенсков Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.2017
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