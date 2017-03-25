Кергенсков Константин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1981
Дата смерти25.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1981
Бракосочетание
25.08.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.2008
Дочь: Кергенскова Полина Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2015
Сын: Кергенсков Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.2017